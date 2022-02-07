NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Başkan Erdoğan’a Ukrayna teşekkürü

NATO Genel Sekreteri Jens Soteltenberg, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

"MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

Stoltenperg paylaşımına "Rusya ve Ukrayna meselesine siyasi bir çözüm bulmak için aktif desteği ve kişisel katılımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Ukrayna'ya verdiği güçlü pratik desteği memnuniyetle karşıladım. NATO diyaloğa hazır" sözlerine yer verdi.

UKRAYNA ZİYARETİ

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması nedeniyle iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi için Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.