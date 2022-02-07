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Haberler Yaşam Son dakika: Haftalık vaka haritası paylaşıldı! İzmir'de son durum ne?

Son dakika: Haftalık vaka haritası paylaşıldı! İzmir'de son durum ne?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını ve en çok artış yaşanan illeri paylaştı. Peki İzmir ve Ege'de son durum ne? Hangi illerde artış yaşanıyor? İşte detaylar...

AA

07.02.2022, 11:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022, 11:52

Son dakika: Haftalık vaka haritası paylaşıldı! İzmir’de son durum ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.

Kovid-19 vaka sayısı, 15-21 Ocak'ta İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 olarak açıklanmıştı.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa olduğunu bildirdi.

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Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 76 bin 552 kişi iyileşti.

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