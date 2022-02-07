Tam bir vitamin deposu! İşte lahananın bilinmeyen faydaları...

"KIRMIZI LAHANA YEŞİL LAHANADAN BİR TIK ÖNDE"

Solucanlar üzerinde yapılan deneyde kırmızı lahananın yeşil lahanaya göre yaşam süresini uzattığı sonucuna ulaşıldığını sözlerine ekleyen Rabia Özaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırmızı lahana, yeşil lahanadan bir tık daha önde bir besin. Bunun sebebi ise yine antioksidanlar yönünden oldukça zengin olmasıdır. Kırmızı lahananın içerisinde özellikle kırmızı rengini almasıyla da ön plana çıkan bir pigment var. Bu pigmentin adı antosiyanindir. Antosiyanin sayesinde kalp ve damar hastalıkları açısından riskli olan insanların özellikle tüketmesini öneriyorum. Çünkü riski azaltmaya yardımcı oluyor. Ailesinde genetik olarak bu tür hastalık bulunanların sofralarında lahanaya yer vermeleri gerekir. Çünkü kırmızı lahana kalp hastalıkların oluşumunun engellenmesine de yardımcı oluyor. Bir yandan da hipertansiyona karşı etkili. Çünkü trombosit oluşumunu içerdiği çok fazla polifenol sayesinde engelleyerek, hipertansiyonun da engellenmesine yardımcı oluyor. 2021 yılında yayınlanan bir dergide kırmızı lahana ile yeşil lahana kıyaslanmış ve solucanlar üzerinde de bir deney yapılmış. Kırmızı lahananın, yeşil lahanaya oranla yaşam süresini uzattığı sonucuna ulaşılmış. Ancak henüz insanlarda yapılmış bilimsel bir araştırma sonucu yok."