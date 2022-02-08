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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 8 Şubat Salı

Günlük burç yorumları - 8 Şubat Salı

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Şubat Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

08.02.2022, 08:30 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022, 08:31

Günlük burç yorumları - 8 Şubat Salı

KOÇ: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 8 Şubat Salı

BOĞA: ŞİMDİYE kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 8 Şubat Salı

İKİZLER: SİZİN için duygusal tatmin çok önemli. Üstelik çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.

Günlük burç yorumları - 8 Şubat Salı

YENGEÇ: AŞK konusunda kariyer göz dolduracaktır. Konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemiyor olmanız şaşırtıcı.

Günlük burç yorumları - 8 Şubat Salı

ASLAN: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

Günlük burç yorumları - 8 Şubat Salı

BAŞAK: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır.. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir. Aşkta sakin bir dönem bitiyor.

Günlük burç yorumları - 8 Şubat Salı

TERAZİ: AŞK size eğlence şeklinde geliyor. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir.. Doğru kararlar almak sizin elinizde.

Günlük burç yorumları - 8 Şubat Salı

AKREP: HUZURSUZLUĞUNUZU yenmelisiniz. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.
Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır.

Günlük burç yorumları - 8 Şubat Salı

YAY: DOSTLARINIZI şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde.

Günlük burç yorumları - 8 Şubat Salı

OĞLAK: YAPTIĞINIZ görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.
Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 8 Şubat Salı

KOVA: ROMANTİZM sizi saran duyguların başında olacaktır. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir.

Günlük burç yorumları - 8 Şubat Salı

BALIK: BUGÜN güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden, elinizde olan imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumlarınızı korumalısınız.