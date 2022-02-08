Günlük burç yorumları - 8 Şubat Salı

KOÇ: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Şubat Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.
BOĞA: ŞİMDİYE kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.
İKİZLER: SİZİN için duygusal tatmin çok önemli. Üstelik çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.
YENGEÇ: AŞK konusunda kariyer göz dolduracaktır. Konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemiyor olmanız şaşırtıcı.
ASLAN: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.
BAŞAK: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır.. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir. Aşkta sakin bir dönem bitiyor.
TERAZİ: AŞK size eğlence şeklinde geliyor. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir.. Doğru kararlar almak sizin elinizde.
AKREP: HUZURSUZLUĞUNUZU yenmelisiniz. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.
Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır.
YAY: DOSTLARINIZI şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde.
OĞLAK: YAPTIĞINIZ görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.
Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.
KOVA: ROMANTİZM sizi saran duyguların başında olacaktır. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir.
BALIK: BUGÜN güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden, elinizde olan imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumlarınızı korumalısınız.