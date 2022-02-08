İzmir’de vakalar İstanbul’u geçti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca 22-28 Ocak arasındaki 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayısını açıkladı. Tabloda üç büyük ilden İstanbul, Ankara ve İzmir yüksek oranlarıyla dikkat çekti. Pandeminin ilk günlerinden bu yana İzmir, ilk kez vaka sayısında İstanbul'un önüne geçti.

ÖNCEKİ ORAN 729'DU

Üç metropol arasında en yüksek vaka sayısı Ankara'da gözlemlendi. Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 1003, İzmir'de 961, İstanbul'da ise 889 olarak açıklandı. Geçtiğimiz haftaki verilerde İzmir'in oranı 729 olarak kayıtlara geçmişti. Kentteki pozitif vaka patlaması vatandaşları da kaygılandırdı. İstanbul ise düşüşe geçerek 1245'ten 889'a indi.

Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka tablosunu açıkladı

Bakan Koca'nın açıkladığı haftalık korona virüs haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada en çok artan 10 il ise; Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa oldu. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az olan iller 60,90 ile Van, 98,66 ile Adıyaman ve 118,55 ile Antalya oldu. Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa olduğunu belirtti.