Kovid’e yakalanan Isparta Valisi’nin yerine vekil atandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kovid-19 testi pozitif çıkan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine vali vekili olarak eski Samsun Valisi Osman Kaymak'ın görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Seymenoğlu'nun Isparta'da yoğun kış şartlarıyla mücadele döneminde görevinin başındayken Kovid-19'a yakalandığı ve evinde karantinaya girdiği belirtilerek, "Afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak, 5 Şubat itibarı ile valimizin karantina süresince Isparta Vali Vekilliği'ne görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir" denildi.