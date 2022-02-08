Milyonları ekranlara kilitleyen Yalnız Kurt dizisi tarihi ihaneti anlatıyor

Osman Sınav'ın usta anlatımıyla ATV'de başlayan Yalnız Kurt dizisi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçeğini geniş kitlelere anlatarak yeni bir başlangıç yaptı. Türkiye'nin yakın tarihine dair anlatılmayan birçok gelişme, terör saldırısı ve kumpaslar dizide tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriliyor. İşte FETÖ'nün doğuşunun hikayesi...

KARANLIK BİR GEÇMİŞİ VAR

FETÖ elebaşı, 27 Nisan 1941'de Erzurum Pasinler'de dünyaya geldi. Babası Pasinler Korucuk Köyü imamı Ramiz Gülen'dir. Gülen, babasının imam olması nedeniyle çeşitli köyleri gezip farklı kişilerden ders aldı. 1963'te Komünizmle Mücadele Derneği'nin Erzurum'da kurulmasına öncülük etti. Edirne'de, Kırklareli'nde, 1966'dan sonra ise İzmir'de faaliyetlerini sürdürdü. Gülen, kendisini yıllarca gizliyor. ABD polis istihbarat servisi CIA ve birçok gizli örgütle iş tutuyor, Türkiye aleyhine faaliyet yürütüyor. FETÖ elebaşı, bir Amerikan ajanı olarak din kisvesiyle insanların beynini yiyen kocaman bir yılan olarak tasvir ediliyor.

TÜRKİYE'YE SIZMA DÖNEMİ

Fetullah Gülen, yazdığı yazılarda örgütün 'mahrem imamları' gibi 10 farklı kod isim kullanıyordu. 1960'ta yazmaya başlayan Gülen, 1988'e kadar 'A. Fettah Şahin', 'Enver Aydın' ve 'Abdulfettah Dahhak' gibi kod isimlere imza attı. Arapça 'gülen' demek olan 'Dahhâk', İran mitolojisinde 'zalim, insan beynini yarasına süren kişi' anlamına geliyor. İran'da Müslüman Türkleri acımasızca katleden Şah Cemşit'e verilen isim... Dahhak, Zahhak ya da Zohak, İran mitolojisinde şeytani bir figür. Yapımda, FETÖ elebaşının ihanet planına gençliğinde başladığı ortaya dökülüyor.

DEDESİ ERMENİLERE ÇALIŞTI

Dizide Fettah Dahhak isimli şahsın, ABD'liler hesabına ajanlık faaliyetinde bulunduğu tespit ediliyor. Dedesi, Kuvvacıların silah deposunu Ermeni çetecilere ihbar ettiği için aile Ahlat'tan kovulmuş, Erzurum'a gelmiş. Rabinoğlu Fettah Dahhak, 1941'de Erzurum'da doğmuş. Kendini din kisvesi altında saklamış Fettah Dahhak adlı ajanı çevresindekiler vaiz diye biliyor. Herkesin sevip saydığı bir imamı, Atatürk aleyhinde konuşuyor diye jandarma gözaltına alır. Askerin derdest ettiği imam, bölgede çok saygı duyulan Alvarlı Efe'nin oğlu Sait Efendi'dir. Yanlış bir şey yaptığına kimse inanmaz. Ahali komutana bunun garantisini verir. Alvarlı'nın oğlu serbest bırakılır. Vatandaş, bu sahte ihbarı kimin yaptığını öğrenmek ister. Hocaları, genç Fettah'ı sorguya çeker. Hata yaptığını kabul etmeyince medreseden kovulur. 1957'de cami cemaatinden bir terzinin dikkatini çeker. Farklı bağlantıları olan terzi, ondaki potansiyeli görür, bir gün dükkanına davet eder. O gün hayatı değişir. İçeride zamanın Seferberlik Tetkik Kurul Başkanlığı'ndan yüzbaşı Esat Keşşafoğlu vardır. Sohbet boyunca, bu haindeki hırsı ve inancı görürler. Nur cemaatine, devlete ve Türk istihbaratına giriş kapıları o gün açılır. Girdiği çatlaktan her yere sızmaya çalışır. Artık özel harpçilerin elemanıdır. Askerliğini istihbaratçıların kollaması altında yapar. İskenderun'da askerlik yaparken vaaz vermeye gider. Cemaatteki etkisinin farkındadır. 1963'te Erzurum'da Amerikan ajanlarıyla kol kola, CIA parasıyla Komünizmle Mücadele Derneği kurulur. Fettah da kurucularındandır. Seferberlik Tetkik Kurul Başkanlığı'nın bazı sivilleri eleman olarak kullandığı bilinen bir vakadır. Ama bu şahıs devletin kontrolünden çıkmış ve yabancı devlet ajanlarıyla, kişisel çıkarları üzerinden ilişkiler kurmaya başlamıştır.

ALLAH'IN ADIYLA KANDIRDI

DİZİNİN son bölümündey baş karakterlerin arasında çok etkileyici bir diyalog geçiyor:

KURDOĞLU: (Fettah'ın fotoğrafını göstererek) Bu adam ilkokul mezunu değil mi? Bunca insanı nasıl kandırabildi ki?

DAVUD BAHADIR: Fâtır Suresi'nin 5. ayetinde denir ki, "Şeytanın sizi Allah'ın adıyla kandırmasına izin vermeyin."

'YÜZDE YÜZ BİR AMERİKAN DEVŞİRMESİ'

"YAPMAYA çalıştığımız insanları okuma yaparken doğruya yöneltmek" diyen Yapımcı- Yönetmen Osman Sınav, "Biz istihbarat ya da adli bir makam değiliz. İnsanlarımız bundan sonra benzer tehlikeleri önceden sezip önlem alsın istiyoruz" dedi. FETÖ'nün çıkışını anlatan Sınav, "1956'da Türkiye NATO'ya girdikten sonra Amerikan Barış Gönüllüleri ülkemize giriyor. Bir yandan da komünizme karşı bir kalkan oluşturma projeleri kapsamında Türkiye'de Komünizmle Mücadele Dernekleri açılıyor. Halka daha verimli buğday üretmeleri, daha iyi hayvan yetiştirmeleri konusunda yardımda bulunacağı vaadiyle geliyorlar. Türkiye devlet aklı buna bir şartla tamam diyor: 'Yumuşak karnımız olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya karışmayın' Ama onlar direkt oralarda faaliyet gösteriyor. Elebaşı Gülen o dönem medresede öğrenciyken devşiriliyor onlar tarafından. Her şey öyle başlıyor" dedi.