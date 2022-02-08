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Haberler Yaşam Özkan İzmir'i bıraktı Kemal Bey'i markaja aldı- Kulağıma Gelenler

Özkan İzmir'i bıraktı Kemal Bey'i markaja aldı- Kulağıma Gelenler

8.2.2022

Özkan İzmir’i bıraktı Kemal Bey’i markaja aldı- Kulağıma Gelenler

CHP Genel Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde İzmir'de partinin siyasi patronu olma mücadelesi veren Milletvekili Tuncay Özkan'ın son dönemde şehirde parti örgütüyle çalışmalara katılmaması dikkat çekiyor. İl Başkanlığı'nın hafta sonu düzenlediği yemeğe bile katılmayan Özkan'ın son dönemde İl Başkanlığı'na da uğramadığı belirtiliyor.

Bu durum "İzmir'de ittifak kuran Tuncay Özkan'la İl Başkanı Deniz Yücel'in arasına kara kedi mi girdi?" sorularını gündeme getiriyor. Diğer yandan Özkan'ın sık sık Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında boy göstermesi, "Özkan, İzmir patronluğundan ümidi kesince Kemal Bey'i yakın markaja aldı" yorumlarını da beraberinde getiriyor.

ERHAN GÜLENÇ