Tavuk kalamar nasıl yapılır?

TAVUK KALAMAR HAZIRLANIŞI



Derin bir kasede yumurta, salça, yoğurt, tuz, kekik ve pul biberi çırpın,



Tavukları parmak büyüklüğünde doğrayıp sosun içine alın ve harmanlayın,



Üzerini örtüp buzdolabına kaldırın ve 1-2 saat dinlendirin,



Geniş bir tavada tavanın dibini kaplayacak kadar sıvı yağ kızdırın,



Tavukları galeta ununa bulayıp kızgın yağın içine atın ve arkalı önlü kızartın. Şimdiden afiyet olsun...