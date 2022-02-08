Tavuk kalamar, yanına hazırlanan çeşitli soslar eşliğinde tüketilebilen aperatiflerdendir. Çıtır çıtır olan tavuk kalamar nasıl yapılır? Tavuk kalamarın püf noktaları nelerdir? İşte tavuk kalamara ait tüm detaylar...
Tavuk göğüsten yapılabilecek en güzel tariflerden biri de tavuk kalamardır. Ana yemekten ziyade atıştırmalık havası olan bu yemek lezzeti ve pratikliğiyle sevilerek tüketilen aperatiflerdendir. Peki, tavuk kalamar nasıl yapılır? Tavuk kalamarın malzemeleri nelerdir?
Tavuk kalamar, yanına hazırlanan çeşitli soslar eşliğinde tüketilebilen aperatiflerdendir. Çıtır çıtır olan tavuk kalamar nasıl yapılır? Tavuk kalamarın püf noktaları nelerdir? İşte tavuk kalamara ait tüm detaylar...
TAVUK KALAMAR İÇİN MALZEMELER
2 adet bütün tavuk göğsü,
1 yumurta,
1 çay kaşığı domates salçası,
1 çay kaşığı yoğurt,
1 çay kaşığı tuz,
1 çay kaşığı pul biber,
1 çay kaşığı kekik,
Kızartmak için sıvı yağ,
Galeta unu.
TAVUK KALAMAR SOSU İÇİN MALZEMELER
5 yemek kaşığı un
1 yumurta
1 şişe maden suyu
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karbonat.
TAVUK KALAMAR HAZIRLANIŞI
Derin bir kasede yumurta, salça, yoğurt, tuz, kekik ve pul biberi çırpın,
Tavukları parmak büyüklüğünde doğrayıp sosun içine alın ve harmanlayın,
Üzerini örtüp buzdolabına kaldırın ve 1-2 saat dinlendirin,
Geniş bir tavada tavanın dibini kaplayacak kadar sıvı yağ kızdırın,
Tavukları galeta ununa bulayıp kızgın yağın içine atın ve arkalı önlü kızartın. Şimdiden afiyet olsun...