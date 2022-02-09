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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 9 Şubat Çarşamba

Günlük burç yorumları - 9 Şubat Çarşamba

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Şubat Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

09.02.2022, 08:32 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022, 08:32

Günlük burç yorumları - 9 Şubat Çarşamba

KOÇ: HIRSLARINIZI yeniden gözden geçirmeniz konusunda size yeni öneriler getirmektedir. Başkalarının fikriyle hareket etmek istemediğiniz için, çalışma hayatınızda sizden yüksek performans bekleniyor.

Günlük burç yorumları - 9 Şubat Çarşamba

BOĞA: İŞ yaşamınızda fazla tedirgin davranıyorsunuz. Bugün, toplumsal ilişkilerinizde, girişimci yönlerinizi ön plana çıkaracak bir tutum izleyeceksiniz. Bugünlerde yaratıcı yönünüz ortaya çıkarıyor.

Günlük burç yorumları - 9 Şubat Çarşamba

İKİZLER: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek istiyorsunuz fakat bazı tereddütleriniz var. Patik zekanız sayesinde olayları kısa sürede toparlayacak ve rayına oturtacaksınız Sürekli hareket halinde olmak sizi mutlu ediyor.

Günlük burç yorumları - 9 Şubat Çarşamba

YENGEÇ: ÜZERİNİZE sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf edebilmeniz de onlara daha yakın ve ön plana onların isteklerini alacak şekilde davranmanıza bağlı. Emlak işleri ile ilgili işler gündemde.

Günlük burç yorumları - 9 Şubat Çarşamba

ASLAN: AYNI ortamda çalıştığınız kişilerin davranışları ile kendi yapabileceklerinizi sürekli karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Bazı davranışlarınız doğallığı kayboluyor. Sempatik olan gelişigüzel hareketlerinizi kısıtlıyor.

Günlük burç yorumları - 9 Şubat Çarşamba

BAŞAK: İLİŞKİLERDEKİ denge çubuğuna siz yön verecek, diğer kişilerin katkı oranlarını da siz tayin edeceksiniz. Maddi, manevi güzel bir gün geçireceksiniz. Oluşan aksilikler karşısında huzursuz olmanız için neden yok.

Günlük burç yorumları - 9 Şubat Çarşamba

TERAZİ: MADDİ konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Venüs'ten aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyorsunuz. İstediğiniz başarıya çeyrek kaldı.

Günlük burç yorumları - 9 Şubat Çarşamba

AKREP: DUYGUSAL konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Yollarla ilgili fırsatlar yeni olayları da beraberinde getirecek. Bazı isteklerinizden vazgeçmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Şubat Çarşamba

YAY: ÇEVRENİZİN sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek.

Günlük burç yorumları - 9 Şubat Çarşamba

OĞLAK: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz konularda daha fazla düşünmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Şubat Çarşamba

KOVA: GÜNEŞ'TEN olumlu etki alıyorsunuz. Sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.

Günlük burç yorumları - 9 Şubat Çarşamba

BALIK: İLETİŞİM konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz.