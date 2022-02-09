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Haberler Yaşam Sigara bağımlılığından kurtulmak imkansız değil

Sigara bağımlılığından kurtulmak imkansız değil

9.2.2022

Sigara bağımlılığından kurtulmak imkansız değil

9 Şubat, 1987 yılından beri 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' olarak kutlanıyor. Özel İzmir Can Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu İzmir, sigaranın tüm organları ve sistemleri etkileyen, zararlı olduğu ve ölümlere yol açtığı ispatlanmış en önemli toplumsal zehirlenme olayı olduğuna dikkat çekerek; dünya genelinde 1.1 milyar, Türkiye'de 17 milyon kişinin sigara bağımlısı olduğunu, dünyada her yıl 4 milyon insanın sigaradan hayatını kaybettiğini belirtti. Sigara bağımlılığından kurtulmanın imkansız olmadığını anlatan Dr. İzmir, sigara içmenin sadece solunum sistemini değil, tüm sistemlerimizi olumsuz yönde etkilediğini ve tüm organlarımıza zarar verdiğini vurguladı.