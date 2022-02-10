Cemevlerinin elektrik faturalarına devlet desteği

ALEVİ Dernekleri Federasyonu'nun elektrik faturaları ile ilgili açıklamalarının ardından hükümet harekete geçti. Alevi derneklerinin tepkisi sonrası konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimat geldi. Elektrik faturalarının karşılanması için çalışma yapıldığı ve cemevlerinin ticarethane tarifesinden çıkarılması yönünde adım atıldığı gerekli düzenlemeyle birlikte cemevlerinin yanı sıra dernekler ve vakıfların da faturalarının en düşük tarifeye alınması formülü gündemde. Bunun yanı sıra, cemevlerinin ve vakıfların elektrik faturalarının tamamen devlet tarafından karşılanmasının planlandığı da gelen bilgiler arasında. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilecek uygulamanın 10 gün içinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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