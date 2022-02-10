Çocuklarda maske ve hijyene dikkat

Kovid-19'un Omicron varyantı son bir haftada 100 binlere çıktı. Öte yandan iki haftalık yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 18 milyona yakın öğrenci tekrar okullarına kavuştu. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve lise okullarındaki yarıyıl tatilinin bitmesiyle eğitime başlayan öğrenci velilerine tavsiyemiz mutlaka kendi aşılarının tam olarak vurulması ve okul dönüşü çocuklarının hijyenine dikkat etmeleri. Havaların ciddi anlamda soğuması kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmemize neden oluyor. Bu yüzden öğrencilerde belli bir süre ders nedeni ile kapalı alanlarda bulunuyorlar. Çocukların alanlarda maskesiz durmamalarına kesinlikle özen göstermeleri gerekiyor. Maske konusuna bir kez daha değinmeden edemeyeceğim. Kesinlikle cerrahi maske takılması konusunda çocuklarımızı uyaralım.

RAKAMLAR PİK YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarını açıklarken, İzmir ve çevre illerdeki haftalık vaka sayılarının ne denli arttığının da altını çizdi. Önceki haftalara göre artışın en fazla olan iller arasında İzmir ve çevresi gerçekten de pik yaptı. Özellikle İzmir'de önceki haftalık sayı 729.81 olan vaka sayısı bu hafta 961.57 oldu. Bunun en önemli nedenlerinden biri hiç kuşkusuz kapalı alanlarda maske ve mesafeye dikkat edilmemesi. Önceki yazılarımda ısrarla değindiğim konu toplu taşıma araçlarında tıka basa yolcu alımı. Size bir örnek vereyim. Dün Alsancak'tan tramvaya bindim. Özellikle öğle saatine denk getirdim. Çünkü iş çıkışları çok yoğun oluyor. Ancak sakin olması gereken bir saatte bile tıka basa dolu. Ayaktaki yolcular sırt sırtta. İzmir tam bir üniversite kenti oldu. Tramvayda bir hayli fazla öğrenci vardı. Bir çoğunda da maske istenilen şekilde takılı değil. İki yıldır maskenin nasıl takılacağını üniversite öğrencilerine anlatamamışız. Ayrıca belli yaştaki insanların özellikle böylesi bir dönemde mümkün olduğunca evde kalması gerekirken gezintiye çıkmalarına da anlam veremiyorum. Omicron'un pik olduğu bu dönemde öğrencilerle yaşlıları hem de toplu taşıma araçlarında tıka basa bir arada yolculuk yapmasına ne demeli, biz bu anlayışla pandemiden nasıl kurtuluruz bilemem.

EVDE YAŞAM ŞEKLİ

Hafta sonu okuduğum bir haber son iki yılın evdeki yaşam şeklinin nasıl olması gerektiğini özetlemiş. Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Profesörü Burcu Özbara'nın anne ve babalara çocukları için uyarısı son derece önemli. Hoca çocuklarda dijital bağımlılığa karşı uyarıyor. Son derece yerinde bir uyarı. Anne babaların evde kaldıkları sürede bilgisayar, telefon gibi dijital aletlerle zaman geçirme yerine çocuklara ev işi ve el becerilerini geliştirecekleri aktiviteler yaptırması konusunda uyarılar var. Bu son derece önemli bir uyarı. Gerçekten çocuklar evde kendi sularını bile anne babalarından ister oldu. Oysa ev işlerinde çocuklarımıza en azından kendi odalarına çeki düzen vermelerini, çocukların mutfak işlerinde yapabilecekleri işleri aynı anda anne babalarla birlikte yapmaları son derece önemli.

SGK'DAN AÇIKLAMA

Son olarak Antalya'da yaşanan acilden giriş ücretine Antalya SGK Bölge Müdürü el koymuştu. SGK'da sistem şu şekilde çalışıyor. Hasta mesai saatleri dışında özel hastaneye acile gider ve acilden giriş yapar ise herhangi bir ücret ödemez. Fakat bazı özel hastanelerde bu sistem suistimal edilebiliyor. Son olarak Antalya'da yaşandı. Bir hasta mesai saati dışında acilden giriş yaptı. Hastane yönetimi bu hastadan belli bir katkı ücreti aldı. Hasta yakınları bunun üzerine CİMER'e şikayette bulundu. SGK bu olay üzerine Antalya'daki bu özel hastaneye hastadan alınan ücretin beş katı ceza kesti.