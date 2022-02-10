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Haberler Yaşam FETÖ'nün mahrem imamı mağarada yakalandı

FETÖ'nün mahrem imamı mağarada yakalandı

Firari olarak aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem imamı ve sözde Kütahya koordinatörü M.Y. Bolu'nun Seben ilçesinde gizlendiği mağarada yakalandı.

10.02.2022, 21:35

FETÖ’nün mahrem imamı mağarada yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde Kütahya Koordinatörü "Salih" kod adlı M.Y'nin Seben ilçesinde bir evde gizlendiği ihbarı üzerine ortak çalışma başlattı.

Kaşbıyıklar köyündeki bir adrese operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, şüphelinin kaçtığını tespit etti.

Bölgede yürütülen arama çalışmalarında şüpheli, saklandığı bir mağarada gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.Y. işlemlerinin ardından Kütahya'ya gönderilecek.