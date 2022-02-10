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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 10 Şubat Perşembe

Günlük burç yorumları - 10 Şubat Perşembe

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 10 Şubat Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

10.02.2022, 08:27 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022, 08:29

Günlük burç yorumları - 10 Şubat Perşembe

KOÇ: GÖRÜŞTÜĞÜNÜZ kişilerle kazançlar konusunda iş birliği içinde olacak ve kendi fikirlerinizin benimsendiği şartları sunacaksınız. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranarak kendi sisteminizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 10 Şubat Perşembe

BOĞA: İNANILMAZ bir enerjiye sahipsiniz. Düşündüğünüz her şeyi hızlı bir şekilde yaşama geçirme savaşı içinde olacak ve hızlı iletişim zinciri kuracaksınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önem kazanacak.

Günlük burç yorumları - 10 Şubat Perşembe

İKİZLER: BAŞARINIZI artırma yolunda yapacağınız olumlu gelişmeler sizi bekliyor. İsteklerinizde ısrarcı davranmakla birçok sorunun altını çiziyor ve gündeme gelmesine neden oluyorsunuz. Tepkisel davranışların da hedefsiniz.

Günlük burç yorumları - 10 Şubat Perşembe

YENGEÇ: BİR süredir beklediğiniz şartların, kendiliğinden oluşması sizi şaşırtabilir. Enerjinizi artıracak olaylar peşinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz şartları sosyal yönüyle değerlendirmeniz, size farklı bir statü kazandırıyor.

Günlük burç yorumları - 10 Şubat Perşembe

ASLAN: BİLİNÇ altındaki başarı hırsınızı yaşama geçirme konusunda verdiğiniz savaş çevresel koşulları doğru kullanmanızdan geçiyor. Mesleki başarınızı ortaya çıkaracak duygusal motivasyona oldukça ihtiyacınız var.

Günlük burç yorumları - 10 Şubat Perşembe

BAŞAK: ÇEVRESEL koşulların olumlu etkileri sizden yana. Özgürlük sınırlarınız aşarak kendinizi daha da iyi ifade edeceğiniz, koşullar karşınızda. Yapacağınız işler, şimdiye kadar yapmak istediğiniz işlerin fazlası olacak.

Günlük burç yorumları - 10 Şubat Perşembe

TERAZİ: BUGÜN ani öfkelerden kaçınmalısınız. Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar, sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmeniz gerekir. Mantıksal olaylara duygu karıştırdığınız zaman çok zorlanıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 10 Şubat Perşembe

AKREP: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda gelişen duygusal motivasyonu olumlu bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz. Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz. Performansınızı güçlü bir şekilde sergiliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 10 Şubat Perşembe

YAY: DUYGULARINIZI olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Satürn gezegeni size destek veriyor. Daha kararlı ve mantıklısınız. Bugün sezgilerinizin yanıltmadığını göreceksiniz. Ortaklıklar konusu gündeme gelecektir.

Günlük burç yorumları - 10 Şubat Perşembe

OĞLAK: DUYGU alışverişi içinde bulunduğunuz zaman, kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz. Bugün, yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içindesiniz. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 10 Şubat Perşembe

KOVA: ÇEVRENİZİN tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Kendinizle ilgili konularda acele etmemelisiniz. Tenkit edilmek istemiyorsanız, duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 10 Şubat Perşembe

BALIK: GÜCÜNÜZÜN farkında olmanıza rağmen, hırslı yapınızı daha da körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Bugün toplumsal olaylarda konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor.