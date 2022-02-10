Günlük burç yorumları - 10 Şubat Perşembe

KOÇ: GÖRÜŞTÜĞÜNÜZ kişilerle kazançlar konusunda iş birliği içinde olacak ve kendi fikirlerinizin benimsendiği şartları sunacaksınız. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranarak kendi sisteminizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 10 Şubat Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: GÖRÜŞTÜĞÜNÜZ kişilerle kazançlar konusunda iş birliği içinde olacak ve kendi fikirlerinizin benimsendiği şartları sunacaksınız. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranarak kendi sisteminizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.
BOĞA: İNANILMAZ bir enerjiye sahipsiniz. Düşündüğünüz her şeyi hızlı bir şekilde yaşama geçirme savaşı içinde olacak ve hızlı iletişim zinciri kuracaksınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önem kazanacak.
İKİZLER: BAŞARINIZI artırma yolunda yapacağınız olumlu gelişmeler sizi bekliyor. İsteklerinizde ısrarcı davranmakla birçok sorunun altını çiziyor ve gündeme gelmesine neden oluyorsunuz. Tepkisel davranışların da hedefsiniz.
YENGEÇ: BİR süredir beklediğiniz şartların, kendiliğinden oluşması sizi şaşırtabilir. Enerjinizi artıracak olaylar peşinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz şartları sosyal yönüyle değerlendirmeniz, size farklı bir statü kazandırıyor.
ASLAN: BİLİNÇ altındaki başarı hırsınızı yaşama geçirme konusunda verdiğiniz savaş çevresel koşulları doğru kullanmanızdan geçiyor. Mesleki başarınızı ortaya çıkaracak duygusal motivasyona oldukça ihtiyacınız var.
BAŞAK: ÇEVRESEL koşulların olumlu etkileri sizden yana. Özgürlük sınırlarınız aşarak kendinizi daha da iyi ifade edeceğiniz, koşullar karşınızda. Yapacağınız işler, şimdiye kadar yapmak istediğiniz işlerin fazlası olacak.
TERAZİ: BUGÜN ani öfkelerden kaçınmalısınız. Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar, sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmeniz gerekir. Mantıksal olaylara duygu karıştırdığınız zaman çok zorlanıyorsunuz.
AKREP: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda gelişen duygusal motivasyonu olumlu bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz. Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz. Performansınızı güçlü bir şekilde sergiliyorsunuz.
YAY: DUYGULARINIZI olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Satürn gezegeni size destek veriyor. Daha kararlı ve mantıklısınız. Bugün sezgilerinizin yanıltmadığını göreceksiniz. Ortaklıklar konusu gündeme gelecektir.
OĞLAK: DUYGU alışverişi içinde bulunduğunuz zaman, kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz. Bugün, yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içindesiniz. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.
KOVA: ÇEVRENİZİN tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Kendinizle ilgili konularda acele etmemelisiniz. Tenkit edilmek istemiyorsanız, duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz.
BALIK: GÜCÜNÜZÜN farkında olmanıza rağmen, hırslı yapınızı daha da körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Bugün toplumsal olaylarda konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor.