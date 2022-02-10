İngiltere’den geldi sağlığına kavuştu

İngiltere'den Ekol Hastanesi'ne obezite ameliyatı için gelen 53 yaşındaki Caroline Bernadette Faherty'nin ameliyat öncesi kontrollerinde böbreğinde kitle olduğu fark edildi. Obezite ameliyatı iptal edilip, böbrek tümörü ameliyatına alınan Faherty, Doç. Dr. Orçun Çelik, Opr. Dr. Tansu Turgut ve ekibi tarafından yapılan kapalı yöntem laparoskopik radikal nefrektomi operasyonu ile sağlığına kavuştu. 183 kilo ağırlığındaki Faherty, sağlıklı bir yaşam için obezite cerrahisi olmaya karar verdi. Araştırmaları sonucu Ekol Hastanesi'ne ulaşan Faherty, İzmir'e geldi. Ekol Hastanesi'nde yapılan detaylı kontrollerde böbreğinde 15 cm. kitle farkedildi ve operasyon geçirdi.

AMELİYAT ÖNCESİ KONTROL ÖNEMLİ

Büyük cerrahilerden önce kontrolün önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Çelik, "Hastamızın daha hızlı toparlaması için kapalı yöntem cerrahiyi tercih ettik. Bu kadar yüksek kilolu bir hastada kapalı yöntemle yapılan laparoskopik radikal nefrektomi operasyonunun da ülkemizde ilklerden olduğunu düşünüyoruz. Hastamızı 3'üncü gün İngiltere'ye yolcu ettik. Takipleri ise devam edecek" diye konuştu.