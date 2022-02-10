Selçuk Bayraktar’dan Ganimetler Parkı’na anlamlı ziyaret

AZERBAYCAN'IN başkenti Bakü'de Karabağ zaferinde ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Ganimetler Parkı'na giden Selçuk Bayraktar, "Zaferin sahibi Rabbimize şükürler olsun" dedi.

10 Kasım 2020'de Karabağ'da zaferini ilan eden Azerbaycan, savaşta etkisiz hale getirdiği Ermeni zırhlı araçlarını Ganimetler Parkı'nda sergiliyor. Bu mücadele4de kilit bir rol üstlenen SİHA'ların mimarı BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan parkı beraberindeki heyetle birlikte ziyaret etti.

Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, "ZAFERİN SAHİBİ RABBİMİZE ŞÜKÜRLER OLSUN" ifadelerini kullandı. Selçuk Bayraktar, "Karabağ zaferinde ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Ganimetler Parkı'nı ziyaret ettik. Bu vesile ile bir kez daha zaferin mimarı tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi hayırla yad ediyoruz. Zaferin sahibi Rabbimize şükürler olsun" notunu düştü.