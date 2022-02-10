SMA hastalarına ilaç müjdesi

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının tedavisinde kullanılan ilaca devam edilmesinde çeşitli test sonuçlarının uygun olması zorunluluğu artık aranmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; böylece SMA hastalarının tedavisinde kullanılan "nusinersen" etkin maddeli ilaca erişimin kolaylaştırılarak, daha fazla hastanın tedaviden faydalanmasının sağlanacağını belirtti.

KANSER VE ALBİNO

BAKAN Bilgin, yapılan düzenleme ile biri akciğer kanseri tedavisinde kullanılan akıllı ilaç, diğeri albinizmli kişilerin güneş ışınlarından korunmak için kullandıkları koruyucu kremler olmak üzere 2 yerli ilacın da geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.