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Haberler Yaşam 17 yaşındaki Türk kıza tramvayda ırkçı saldırı

17 yaşındaki Türk kıza tramvayda ırkçı saldırı

11.2.2022

17 yaşındaki Türk kıza tramvayda ırkçı saldırı
ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de 17 yaşındaki Dilan Sözeri, tramvayda 3'ü kadın toplam 6 kişilik grup tarafından "pis yabancı" ve "geldiğin yere geri git" şeklindeki ırkçı hakaretlere maruz kalmasının ardından darp edildi. Sözeri, saldırının ardından hastaneye kaldırılırken, beyin travması geçirdiği ve vücudunda darp izleri bulunduğu bildirildi. Alman basını bu çirkin saldırıyı "maske tartışması" olarak servis ederken, gerçek ise Sözeri'nin hastaneden paylaştığı video ile ortaya çıktı. Gözaltına alınan saldırganlardan 3'ü, kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldı.