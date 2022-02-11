Güçlü bağışıklık için bunlara dikkat! Vücudu enfeksiyonlardan korumanın yolu...

Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağışıklık sistemi hücreleri uyku sırasında çoğalıp, yenilendiği gibi kötü uyku kalitesi nedeniyle tansiyon ve şeker dengesini de bozarak vücudun enfeksiyonlara karşı direncini düşürüyor. Kişiler uyku esnasında nefessizlik ve buna bağlı olarak horlama durumları yaşayabiliyor. Horlama, uyku sırasında yaşanan tekrar eden nefes durmaları ile karakterize bir hastalık olan Obstrüktif Uyku Apne Sendromu en sık görülen belirtilerden biri. Uyku apnesi yaşayan kişilerde, nefes durmaları sırasında, kanındaki oksijen düzeyi azalır ve her apnenin ardından saniyeler süren kısa bir uyanıklık dönemi olur. Bu da kişide immün sisteminin düşmesine neden olduğu için sabahları yorgun uyanma, ağız kuruluğu, baş ağrısı, gündüz aşırı uyku hali, kilo alma, depresyon, unutkanlık, dikkat eksikliği, kolay sinirlenme, iş veriminde azalma, cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık gibi durumlar yaşanabilir."