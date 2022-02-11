Mahkemeden yeni "Kavala" kararı

İSTANBUL 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 52 sanığın yargılandığı "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin davada, tek tutuklu sanık Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesini dosya üzerinden karara bağladı. Buna göre mahkeme, Kavala'nın avukatları Köksal Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre ve İlkan Koyuncu'nun, 8 ve 9 Şubat'ta dilekçe sunarak, müvekkillerinin tahliyesini istedikleri belirtildi. Tahliye taleplerini de değerlendiren mahkeme, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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