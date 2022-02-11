  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "aşıyı hatırlatın" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "aşıyı hatırlatın" uyarısı

Son dakika haberi.... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın." uyarısında bulundu.

AA

11.02.2022, 18:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan aşıyı hatırlatın uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hiç aşı olmayan ve günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının kendilerini daha çok üzdüğünü belirterek, "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın." uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?" ifadelerini kullandı.