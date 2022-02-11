Yunan zulmü bitmek bilmiyor

YUNAN askerinin umut yolculuğuna çıkan göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muamele dünyayı hayrete düşürüyor. Geçtiğimiz hafta Yunan askerleri tarafından botları Türk karasularına itilen 19 göçmen donarak ölmüştü. Aydın Kuşadası'nda ise bu kez Yemen uyruklu 2 göçmen kadın can yeleksiz denize atıldı. Türk askerlerine sığınan kadın göçmenlerin anlattıkları kan dondurdu.

34 BİN GÖÇMEN KURTARILDI

BOTTA 20 kişi olduklarını belirten kadın, "Arkadaşımızın ayağında derin bir yara olmasına rağmen polis tarafından ellerimiz ve gözlerimiz bağlanarak darp edildik, değerli eşyalarımız alındı. Türk Karasularına yakın bir noktada can yeleksiz denize atıldık" dedi. Yaşanan vahşete tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege, bir can pazarına daha şahitlik etti. Sorumlular sorumsuz" diyerek ateş püskürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Yunan zulmüne ilişkin yaptığı açıklamada, iki yılda 34 bin göçmenin Türkiye tarafından ölümden kurtarıldığını ve bu göçmenlerin denizin ortasından son anda geri döndürülenler olmadığını söyledi. ■ KAZIM YÖRÜKCE