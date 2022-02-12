Erbaş: Kripto para caiz değildir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kripto para ve metaverse üzerinden hacca gitme konularında açıklamalarda bulundu. Sanal dünyalara fazla kapılmamak gerektiğini söyleyen Erbaş, "Hacda belli şartlar ve yapılması gereken belli ziyaretler var. Onların yapılması gerekiyor. Sadece belki görsel olarak insan ihtiyacını gidermiş olur ama bir ibadet o şekilde yapılmaz. Mutlaka Arafat'ta kalmak, tavaf yapmak lazım. Metaverse hayatımıza girecek ama ibadetin yerini alması mümkün değil. Ne kadar gelişiyor olursa olsun bir ibadet sanal olmaz" değerlendirmesinde bulundu. Kripto paranın kullanılmasının hükmüyle ilgili Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun konuyu alan uzmanlarıyla sürekli değerlendirdiğini belirterek, "Din İşleri Yüksek Kurulumuz, kripto para ile ilgili şu an itibariyle güvenilir olmadığı için insanların güvenli bir şekilde kripto parayı kullanma ortamı oluşmaması nedeniyle ve herhangi bir istismara sebep olabileceği, insanların insanlara zarar verme ihtimalinin henüz ortadan kalkmaması sebebiyle şu an caizdir denilemiyor" diye konuştu.