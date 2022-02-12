Eşine gönderdiği ‘soğuk su’ boşanma nedeni sayıldı

İstanbul'da yaşayan 26 yıllık evli çift, yıllarca süren anlaşmazlıklar yüzünden boşanmaya karar vererek mahkemenin kapısını çaldı. Bu süreçte koca, bakkal çırağıyla karısına soğuk su gönderdi. 'Üstüne bir bardak su iç' anlamına gelen bu eylemi 'kadınlık gururunu rencide edici' olarak niteleyen mahkeme, emsal bir karara imza attı. Kocanın ağır kusurlu olduğunu kaydederek, 55 bin lira maddi ve manevi tazminata mahkum etti.

'KOCA AĞIR KUSURLU'

İstanbul'da yaşayan H.A. (53) karısı N.A. (51) ile karşılıklı boşanmaya karar verdi. Bir çocukları bulunan çift, 2019 yılında avukatları aracılığıyla Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Davaya bakan mahkeme dosyayı karara bağladı. Kararda, çiftin sık sık tartıştıkları, kocanın karısına ve çocuğuna karşı ilgisiz ve soğuk davrandığı, evi terk ederek eşinin geçimi ile ilgilenmediği, müşterek eve ait abonelikler ile eşine verdiği kredi kartını iptal ettiği ve H.A'nın karısı N.A'ya bakkal çırağıyla soğuk su gönderdiği kaydedildi. Taraflar arasında yaşanan bu olaylarda adamın ağır kusurlu olduğunu vurgulayan mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle tarafların boşanmasına karar verdi. Boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kadının kişilik haklarının zarar gördüğünü, adamın eşine bakkal çırağıyla soğuk su göndererek kadınlık gururunu rencide ettiğini aktaran mahkeme, kocanın 55 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.