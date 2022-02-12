Kanada’ya aşı protestolarına müdahale etme çağrısı geldi

Kuzey Amerika'nın en işlek uluslararası kara sınır kapısı ve Detroit'teki otomobil üreticileri için de hayati bir tedarik yolu olan Ambassador Köprüsü'nün aşı karşıtı protestocularca kapatılması, ABD ve Kanada'daki otomobil üretimini durdurdu. ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Kanadalı meslektaşlarına "ortak sınırdaki durumu çözmek için federal yetkilerini kullanmaları" çağrısında bulundu. Kanada hükümeti ise, protestoculardan evlerine dönmelerini istemekle yetindi.