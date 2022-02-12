Mobbinge karşı güçlü bir ses yükseliyor

Mobbing ile Mücadele Derneği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Adli Bilimciler Derneği ve İzmir Diş Hekimleri Odası 24 Şubat'ta Mobbing ile Mücadele Sempozyumu gerçekleştirecek. Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Saffet Köse'nin Onursal Başkan olduğu Sempozyum İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kırmızı salonda sabah 09.00'da başlayacak. Toplantı, işyerlerindeki psikolojik baskıya, mobbinge ve bir anlamda 'iş yerlerindeki baskı terörü'ne son verilmesi anlamında İzmir'den Türkiye'ye verilecek güçlü bir ses olarak nitelendiriliyor.

■ TOLGA TEKİN