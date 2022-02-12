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Haberler Yaşam Yüzlerce kuşluk dev sürü aniden yere çakıldı

Yüzlerce kuşluk dev sürü aniden yere çakıldı

12.2.2022

Yüzlerce kuşluk dev sürü aniden yere çakıldı

Meksika'nın Cuauthemoc şehrinde Sarı Başlı Ardıç cinsi kuş sürüsü yere çakıldı. Sürü içinde bulunan yaklaşık 100 kuş telef olurken, sürüdeki diğer kuşların ise yeniden havalanarak yoluna devam ettiği görüldü. Evlerinin önünde onlarca ölü kuşun olduğunu gören bölge sakinleri, olayı polise bildirdi. Yetkililer bir zooteknist veterinerden yardım istedi. Uzmanlar, göçmen kuşların yakınlardaki bir ısıtıcıdan çıkan zehirli gazları soluyarak ya da kondukları elektrik hattında oluşan aşırı yükleme sonucu böyle bir hareket yapmış olabileceklerini belirtti.