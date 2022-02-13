Günlük burç yorumları - 13 Şubat Pazar

KOÇ: Çevrenizde sizi her konuda destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var.
Burcunuzu haftanın son gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Şubat Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: Çevrenizde sizi her konuda destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var.
BOĞA: Bugün, kendinizi enerjik fakat huzursuz hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla fikirler üretecek ve kendinizi motive edecek çalışmalar yapacaksınız. Ay ilişki konularında size özgürlük veriyor.
İKİZLER: Finans konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı arttırıcı ve size başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız. Ertelediğiniz işleri tamamlamalısınız.
YENGEÇ: Yaşamınızla ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen, iç güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var. Bugün karşıt Venüs, ufkunuzu genişletirken, oto kontrol konusunda sizi uyarıyor.
ASLAN: Çevrenizde sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyon çalışmalar içinde olacaksınız. Yolculuklarla ilgili yapacağınız planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz.
BAŞAK: Çevrenizle işbirliğiyle çalıştığınızda veriminizde artışlar gözleniyor. İşinizle ilgili bilgilerinizi pekiştirme konusunda seyahatleriniz olacaktır. Başarı için her türlü donanıma sahipsiniz.
TERAZİ: İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. İddialı ve ben merkezci davranmakla başarıyı kucaklayabilirsiniz. Düşüncelerinizden ödün vermemekle, haklı olduğunuzu ispat edeceksiniz.
AKREP: Aşk yaşantınızda yeniliklere ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor. Sosyal yönünüz ve aktiviteleriniz çoğalıyor.
YAY: Huzursuzlukları fazla abartmamalısınız. Sizin baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe, onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor. Duygusal bağlarınız işleri zorlaştırıyor.
OĞLAK: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız.
KOVA: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün bir çok renkli olay sizi bekliyor. Yaşam zevkiyle dolusunuz. Sıra dışı ilişkilerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.
BALIK: İdealleriniz ön planda. Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Bugün, dengeli düşünmeye ihtiyacınız var. Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlandırmak içindesiniz.