Günlük burç yorumları - 14 Şubat Pazartesi

KOÇ: SOSYAL aktivitelerinizi canlı tutmak için gerekli donanıma sahip olsanız bile, çevrenizdeki huzursuzluktan şikayetçi olacaksınız. Her türlü sorunun size gelmesinin nedeni, sizin iş bitirici olmanız.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 14 Şubat Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: SOSYAL aktivitelerinizi canlı tutmak için gerekli donanıma sahip olsanız bile, çevrenizdeki huzursuzluktan şikayetçi olacaksınız. Her türlü sorunun size gelmesinin nedeni, sizin iş bitirici olmanız.
BOĞA: SABİT ve aktif düşünceler içinde hareket etmediğinizde daha başarılı oluyorsunuz. Bugünlerde özünüze dönerek, bazı hatalarınız konusunda olayları irdeleyip durumunuzu tekrar gözden geçirmelisiniz.
İKİZLER: SİZ dostluğa önem veren çok renkli bir kişisiniz Dostlarınızdan tepki almak istemiyorsanız, düşüncelerinizi esnetmelisiniz. Yaşam kalitenizle ilgili Ay'ın etkileriyle çevrenizi sorgulayacaksınız.
YENGEÇ: BUGÜN duygusal konularda fazla alıngansınız. İlişkilerinizde aradığınız nüansı çevrenize anlatabilmeniz mümkün değil. Maddi konularda harcamalarınızla ilgili farklı açılımlar söz konusu olacak.
ASLAN: DUYGUSAL çekişmeler için uygun bir gün değil. Olayların detayları konusunda aşırılığa kaçmamalı ve kendinize toleranslı olmalısınız. Bazen, kendinize acımasız ve hırslı davranıyorsunuz.
BAŞAK: BUGÜN, bilinçaltınız oldukça yoğun. Enerjinizi paslaşarak, gerekli bağlantıları kurmalı ve arkadaşlarınızla kombinasyon işler yapmalısınız. Bazı konuları yapmak zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz.
TERAZİ: ÇEVRESEL ilişkileriniz ve çalıştığınız kişiler arasında kurduğunuz müthiş bir denge var. Bugün olaylara farklı yorum getiriyor, onları sıkı bir şekilde birbirine bağlıyorsunuz. Kardeşlerle sorun çıkabilir.
AKREP: GÜCÜNÜZÜ kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Kendinizi ön plana çıkaracak işler peşindesiniz. Kariyerinizle ilgili çalışmaların size sağlayacağı avantajlar konusunda yeterli sonuç almak zorundasınız.
YAY: HER olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara sıra dışı yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün bir takım aktiviteler söz konusu olacak.
OĞLAK: PLANLARINIZI gizli yapmak istiyorsunuz. Yaşantınızda hızlı gelişen olaylara karşı çekimser bir tavır takınabilirsiniz. Yatırımlarınızda başarıyı sağlamak için, gerekli şartları kendiniz sağlamalısınız.
KOVA: KİŞİSEL ve sosyal ilişkilerinizde ön planda olmaktan yanasınız. Bugün paylaşım içinde olduğunuz kişilerin duygusal problemlerinden etkilenmeniz söz konusu. Olanaklarınızı onlar için kullanabilirsiniz.
BALIK: ÖZGÜVENİNİZİN sağladığı tüm konularda başarılı olmaktan gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz. Çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal bağlar, iş veriminizi oldukça arttırıyor.