  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Sobadan sızan gaz üç kisiyi öldürdü

Sobadan sızan gaz üç kisiyi öldürdü

14.2.2022

Sobadan sızan gaz üç kisiyi öldürdü

Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Behiye Özkan (65), kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik (9) hayatını kaybetti. Olay, Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi ve oğlu ile yaşayan Selma Özkan, önceki gün gece saatlerinde evde sobayı yakarak uyudu. Dün akşam saatlerinde aileye ulaşamayan komşuları şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde Behiye Özkan, kızı Selma Özkan ve torunu Yusuf Özçelik'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.