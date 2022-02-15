Haberler Yaşam Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman'da büyük savaş başlıyor

Atv'deki üçüncü sezonunda da reyting rekorları kıran ve her bölümüyle nefes kesen 'Kuruluş Osman' dizisi , yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kitleyecek. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği, çokça sevilen 'Kuruluş Osman'ın 82'inci bölümünden gelen ilk fragman, unutulmaz bir bölüm olacağına işaret ediyor.