Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman’da büyük savaş başlıyor

'Kuruluş Osman', 16 Şubat Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 82'nci bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek. 'Kuruluş Osman'da Geyhatu'ya meydan okuyan Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor.
Atv'deki üçüncü sezonunda da reyting rekorları kıran ve her bölümüyle nefes kesen 'Kuruluş Osman' dizisi , yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kitleyecek. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği, çokça sevilen 'Kuruluş Osman'ın 82'inci bölümünden gelen ilk fragman, unutulmaz bir bölüm olacağına işaret ediyor.
'Kuruluş Osman', 16 Şubat Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 82'nci bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek. 'Kuruluş Osman'da Geyhatu'ya meydan okuyan Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor.
Tekfur Nikola'nın canını bağışlayıp kendisi ile birlikte hareket etmeye ikna eden Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın ittifakına karşı harekete geçer.
Diğer yanda Geyhatu, köşeye sıkıştırdığı Gündüz Bey'den Alpleri ile birlikte ordusuna katılmasını ister.
Argun Han ve yirmi bin nökerinin Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verir ve Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini alır.
'Kuruluş Osman', 16 Şubat Çarşamba 20.00'de ATV'de...