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Rumeli türkülerinin ustası vefat etti

Rumeli türkülerinin usta sesi Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti. "Deryalar", "Ramize" ve "Safiye" adlı türkülerle tanınan Şentürk, son röportajında 2. Dünya Savaşı sonrası Makedonya'dan Türkiye'ye gelişini, çocukluğunu, türkülere olan sevdasını ve sanat yolculuğunu anlatmıştı.