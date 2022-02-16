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Haberler Yaşam 4. pik yaşandı düşüş olacak

4. pik yaşandı düşüş olacak

16.2.2022

4. pik yaşandı düşüş olacak

SAĞLIK Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'ndeki illerde Kovid-19 vakalarında 4'üncü pikin yaşandığını söyledi.

Prof. Dr. Şener, "Zaten öngörüler de bu doğrultudaydı. Önümüzdeki haftadan itibaren pik seviyesinde düşüşler başlayacak. Hızlı düşüşler bekliyoruz" dedi. Yeni varyantların görülmesinin olası olduğunu da belirten Prof. Dr. Şener, "Her yeni varyantta daha çok kötü gidiş değil; mevsimsel korona virüse doğru dönüş olacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.