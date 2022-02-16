Yemekten sonra karın ağrısı yaşıyorsanız dikkat! O hastalığın habercisi olabilir

Safra kesesinin bir ağaç gibi olan safra ağacına küçük bir sapla tutunmuş safra depolayan bir armut gibi olduğunu dile getiren Malya, "İçerisinde taşlar oluştuğunda bu taşlar sap bölümünü tıkarsa safra kesesi safrayı boşaltamaz ve şişerek iltihaplanır. Daha sonra bu taşlar ana safra kanalına düşerse sarılık ve pankreas iltihaplanmasına sebep olabilir. Tüm bunlar için ilk bulgu da karın sağ üst bölgesinde özellikle yemeklerden sonra olan ağrılardır. Bunlar öncelikle hafif olarak başlar. Sonrasında daha ciddi iltihaplanma tabloları gelişebilir. Bu sebeple ağrılar ilk başladıktan sonra artık bu safra kesesi hasta hale gelmiş kabul edilerek ameliyat önerilir." açıklamasında bulundu.