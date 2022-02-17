Emine Erdoğan korona virüsü atlattı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, korona virüsü atlattığını duyurdu. Emine Erdoğan, bir süre önce Başkan Erdoğan ile birlikte yakalandığı korona virüsle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İkinci testi pozitif çıkan Erdoğan, izolasyon süreci devam ettiği için Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretine katılamamıştı.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan'ın bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve etkileşim geldi. Vatandaşlar, Erdoğan'ın paylaşımının altına geçmiş olsun dileklerini ileten mesajlar yazdı.