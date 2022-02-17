Günlük burç yorumları - 17 Şubat Perşembe

KOÇ: İŞİNİZLE ilgili yanınızda olabilecek insanlara ihtiyacınız olacak. Satürn geri gitmeye devam ediyor. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir, sonra çoğundan vazgeçebilirsiniz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 17 Şubat Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: İŞİNİZLE ilgili yanınızda olabilecek insanlara ihtiyacınız olacak. Satürn geri gitmeye devam ediyor. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir, sonra çoğundan vazgeçebilirsiniz.
BOĞA: DEĞİŞİM içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.
İKİZLER: UZUN süredir beklediğiniz bir takım fırsatlarında kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi oldukça mutlu edecektir. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi partnerinize savunmak zorunda kalabilirsiniz.
YENGEÇ: BU dönem, sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.
ASLAN: KISA yollarla ilgili beklentilerinizde duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalayabilirsiniz.
BAŞAK: BUGÜN maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları yarına erteleyin.
TERAZİ: DÜŞÜNCELERİNİZİ yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmelisiniz. Acil durumlar için karşınızdakilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara sıkılacaksınız.
AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZİ yoğunlaşmış durumda. Her şeyin alt yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.
YAY: HAYATINIZA yeni insanlar girebilir ve değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz. Çevresel koşularınızı, hayatınızla birleştirmek istiyorsunuz.
OĞLAK: KARİYERİNİZLE ilgili sıkıntılı bir dönem içine giriyorsunuz. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz.
KOVA: BU dönem, görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Burcunuzda ilerleyen Satürn bazı olumlu sinyalleri de veriyor.
BALIK: MADDİ konularda Neptün ve Jüpiter'in hareketi sizi de etkileyecek. Unuttuğunuz faturaların ve ödemelerin sizi sıkmasını istemiyorsanız ödemelerinizi belli bir düzene oturtmalısınız.