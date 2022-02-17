Hamileliğin son 3 ayındaki hatırlatma dozu bebeği koruyor

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, hamileliğin son 3 ayında yvaptırılan hatırlatma dozuyla oluşan antikorların, eğer aşıları tamsa, anneden geçerek bebeğini de Kovid-19'a karşı koruduğunu söyledi. Üstün, "Omicron varyantı çok hızlı bulaşıyor, buna bağlı olarak da gebelerin önlemleri bir miktar daha artırması gerekiyor. Aşısı tam olan annelerin, hamileliğin son 3 ayında yaptıracakları hatırlatma dozuyla oluşan antikorları, bebeklerini de koruyor" dedi.

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