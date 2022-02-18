D&R, Ayvalık’ta Ayşe Tolga’nın söyleşisiyle açılıyor

KÜLTÜR, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında birleştiren D&R, mağaza yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. D&R'ın 217'nci mağazası Ayvalık Kırlangıç AVM'de, bugün hizmete giriyor. Ayvalık'taki ilk D&R mağazasının açılışına, D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ ve ünlü oyuncu, yazar Ayşe Tolga da katılacak. Açılış etkinliği, kurdele kesiminin ardından Ayşe Tolga imza günü ile sürecek. Yeni D&R mağazası; eşsiz tarihi dokusu ve büyüleyici denizaltı dünyasıyla keşfedilmeyi bekleyen Ayvalık'ta benzersiz bir kültür sanat deneyimi sunacak. Ayvalık Kırlangıç D&R mağazası kültür sanattan, eğlenceye binlerce ürün ve markayı müşterilerine rahat ve keyifli bir alışveriş deneyimiyle sunmaya hazırlanıyor.

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