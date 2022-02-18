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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 18 Şubat Cuma

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Cuma

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Şubat Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

18.02.2022, 08:32 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022, 08:33

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Cuma

KOÇ: BUGÜN kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının dayattığı ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halinin nedenlerini düşünerek olaya yaklaşıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Cuma

BOĞA: ARANIZDA tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da, yakın çevreniz birlikteliğinizi takdirle izliyor. Her ikiniz de eleştiriye gelmediğiniz için aranızdaki sorunların çözümü gecikiyor.

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Cuma

İKİZLER: YAKIN aile çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Bu tür durumlarda sessiz kalmanız avantajlı olacak. İki taraf arasında ayırım gözetmeyin.

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Cuma

YENGEÇ: YARDIMLARINIZA alışan insanlar, yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyorlar. İşte bu noktada, bazen taşan sabrınızla hemen 'kötü insan' oluveriyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Cuma

ASLAN: YILLARIN deneyimiyle, birçok konuda fevri davranışınızı eleştiren kişilerin sözlerini yabana atmayın. Gerçi, siz bu maddi konunuzla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Cuma

BAŞAK: BUGÜN, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin.

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Cuma

TERAZİ: YAKIN arkadaşınızla konuştuğunuz üçüncü kişiyle ilgili duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar vermede sizi zorlayan etkileşimlerden uzak kalın.

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Cuma

AKREP: HARCAMALARINIZI kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stres ile boğuşabilirsiniz. Her şeyinizin mükemmel olmasını istiyorsanız, ara sıra kendinizi dinlendirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Cuma

YAY: FİNANS konularında partnerinizin fikirlerini alsanız iyi olacak. Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için, tarzınızdan vazgeçin. Çevrenizi geniş bir ufukla görmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Cuma

OĞLAK: İŞ gereği birçok kişiyle yüz yüze görüşüyorsunuz. Bunların içinde daha sonra zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişilerle, geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Cuma

KOVA: PARTNERİNİZİN yanında gereksiz ispatlara kalkışmayın. Yaşam spektrumuna göre kapladığınız alanın ne kadar dar olduğunun bilincindesiniz. Bilemediğiniz birçok şey olabilir.

Günlük burç yorumları - 18 Şubat Cuma

BALIK: FARKLI anlamda düşünmeye çalışırsanız, kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilir veya tamamen yok edebilirsiniz. Kazanımlara doğru yelken açacaksınız.