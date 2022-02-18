Günlük burç yorumları - 18 Şubat Cuma

KOÇ: BUGÜN kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının dayattığı ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halinin nedenlerini düşünerek olaya yaklaşıyorsunuz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Şubat Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: BUGÜN kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının dayattığı ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halinin nedenlerini düşünerek olaya yaklaşıyorsunuz.
BOĞA: ARANIZDA tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da, yakın çevreniz birlikteliğinizi takdirle izliyor. Her ikiniz de eleştiriye gelmediğiniz için aranızdaki sorunların çözümü gecikiyor.
İKİZLER: YAKIN aile çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Bu tür durumlarda sessiz kalmanız avantajlı olacak. İki taraf arasında ayırım gözetmeyin.
YENGEÇ: YARDIMLARINIZA alışan insanlar, yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyorlar. İşte bu noktada, bazen taşan sabrınızla hemen 'kötü insan' oluveriyorsunuz.
ASLAN: YILLARIN deneyimiyle, birçok konuda fevri davranışınızı eleştiren kişilerin sözlerini yabana atmayın. Gerçi, siz bu maddi konunuzla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.
BAŞAK: BUGÜN, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin.
TERAZİ: YAKIN arkadaşınızla konuştuğunuz üçüncü kişiyle ilgili duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar vermede sizi zorlayan etkileşimlerden uzak kalın.
AKREP: HARCAMALARINIZI kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stres ile boğuşabilirsiniz. Her şeyinizin mükemmel olmasını istiyorsanız, ara sıra kendinizi dinlendirmelisiniz.
YAY: FİNANS konularında partnerinizin fikirlerini alsanız iyi olacak. Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için, tarzınızdan vazgeçin. Çevrenizi geniş bir ufukla görmelisiniz.
OĞLAK: İŞ gereği birçok kişiyle yüz yüze görüşüyorsunuz. Bunların içinde daha sonra zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişilerle, geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz.
KOVA: PARTNERİNİZİN yanında gereksiz ispatlara kalkışmayın. Yaşam spektrumuna göre kapladığınız alanın ne kadar dar olduğunun bilincindesiniz. Bilemediğiniz birçok şey olabilir.
BALIK: FARKLI anlamda düşünmeye çalışırsanız, kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilir veya tamamen yok edebilirsiniz. Kazanımlara doğru yelken açacaksınız.