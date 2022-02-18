Kadına şiddette ‘iyi hal indirimi’ kaldırılacak

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla hızlandırılan ve Mart ayında TBMM'ye gönderilmesi planlanan 6'ncı Yargı Paketi ile kadına karşı şiddet suçlarında 'iyi hal indirimi' kaldırılacak. Kravattan dolayı uygulanan 'iyi hal indirimi' de yapılmayacak. Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, kadına karşı şiddet cezalarını artıran düzenlemeleri de içeren 6'ncı Yargı Paketi çalışmaları, Bakan Bekir Bozdağ'ın talimatıyla hızlandırıldı. Mart ayında TBMM'ye gönderilmesi planlanan paket ile kadına yönelik şiddete karşı suçlarda uygulanan cezalar artırılacak. Ayrıca kadına karşı şiddette 'iyi hal indirimi' kaldırılacak. Mahkemede kravattan dolayı uygulanan 'iyi hal indirimi' de yapılmayacak. Kadınları ısrarla takip ise suç haline gelecek.

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