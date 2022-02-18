Sanat tutkunları BonVivant’ta buluşacak

İZMİR'İN sosyal hayatına kazandırılan 'BonVivant', hayattan keyif alan ve kaliteli yaşamayı seven misafirlerine kapılarını açtı. BonVivant'ın kurucusu Perihan İnci'nin, cumbalı ev hayranlığıyla hayat bulan, 2. Kordon'daki Bon- Vivant, 4 yıl süren aslına uygun bir restorasyon çalışmasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Özel Tesis Belgesi'ni almaya hak kazandı.

RESİM SERGİSİNE DAVET

BONVİVANT, özenle tasarlanan, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip komşu iki Rum evinde hayat buluyor. Toplantılar, özel davetler, sanat atölyeleri, sergiler, söyleşiler ve keyifli buluşmalar için farklı dizayn edilmiş sekiz bağımsız alan bulunuyor. İzmirli merhum sanatçı Cavit Atmaca'nın 1955'ten 2015'e kadar ürettiği eserlerinden bir seçki olan 'Evvel Zaman İzinde' sergisi, yarın BonVivant'da sanat tutkunlarını bekliyor. Sergi 15 Nisan'a dek pazar hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.