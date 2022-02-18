Son dakika: Sağlık Bakanlığı 18 Şubat 2022 koronavirüs vaka tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 463 bin 855 testte 87 bin 411 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 264 kişi hayatını kaybederken, 102 bin 94 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,82, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,91 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 614 bin 902, 2'nci dozda 52 milyon 701 bin 325 ve 3'üncü dozda 26 milyon 594 bin 120 olmak üzere toplam 144 milyon 730 bin 193 aşı uygulandı.





En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.



'HASTANEYE YATIŞLARDA YÜZDE 28 DÜŞÜŞ YAŞANDI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada yüzde 28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul'da vaka sayıları 10 günde yüzde 62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek" ifadelerini kullandı.