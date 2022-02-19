19 ilde sahte para basan 83 kisiye gözaltı kararı

İSTANBUL merkezli 19 ilde farklı tarihlerde 83 şüpheliye yönelik yapılan sahte para operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak' ve 'Parada sahtecilik' suçlarıyla ilgili bir yıldır devam eden teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda aralarında İzmir'in de yer aldığı 19 ilde eşzamanlı baskın düzenledi.

50 BİN LİRA ELE GEÇTİ

İstanbul, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta da 83 kişiye yönelik operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, bir miktar narkotik madde, sahte olduğu değerlendirilen toplam 50 bin lira ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi