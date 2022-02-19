Akdeniz’de can pazarı!

Yunanistan açıklarında 237'si yolcu olmak üzere 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı yolcu gemisinde yangın çıktı. Yunanistan yolculara yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botunun gönderildiğini açıkladı. Diplomatik kaynaklara göre, yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı vardı. Yunan medyası 11 kişinin kayıp olduğunu duyururken bilgi yetkililer tarafından doğrulandı. Hafif yaralı üç kişinin de Kerkira Hastanesi'nde tedaviye alındığı bildirildi.

'GEMİYİ TERK EDİN'

237 yolcu ve 51 mürettebatla Akdeniz'de seyreden İtalyan bayraklı yolcu gemisinde yangın çıktı. Geminin kaptanı yolculardan tekneyi terk etmelerini istedi. Gemide çıkan yangın sonrası Akdeniz'de kısa sürede zamana karşı yarış başladı. Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden İtalya'ya gitmekte olan Euroferry Olympia'ya yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botu gönderildi. Diplomatik kaynaklara göre, yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı vardı.

'SAĞ ÇIKAMAYABİLİRDİK'

Feribotta bulunan TIR şoförü Mehmet Kelçeoğlu, "Saat 04.00 sıralarında yangın alarmları çalmaya başladı. Hepimizi güverteye topladılar ve gelen filikalarla bizi kurtardılar. 15 dakika geç kalınsa feribottan canlı çıkamazdık. Bildiğimiz kadarıyla 1 Türk şoförünü arama çalışmaları devam ediyor. Bütün her şeyimiz TIR'ların içinde yandı" diye konuştu.



KAYIPLARDAN BİRİ TÜRK

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden ayrılan ve Korfu Adası yakınlarında alevlere teslim olan feribotta arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yunanistan Denizcilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, feribottaki 278 kişinin kimliğinin tespit edildiği, kayıplardan 1'inin Türk olduğu bildirildi. Grimaldi Lines şirketi tarafından yapılan açıklamada ise gemideki 14 kişinin kayıp durumda olduğu, 6'sının kimliğinin belirlendiği, 8'inin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.



150 KİLOMETRE HIZLA VURDU

Almanya'nın özellikle kuzey ve doğu bölgelerde etkili olan kuvvetli fırtınada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ylenia adı verilen fırtınada rüzgar hızının Saksonya Anhalt'taki Harz Dağları'nda saatte 150, bazı bölgelerde de saatte 120 kilometreyi geçtiği belirtildi. Ülke basınında yer alan haberlerde, fırtına nedeniyle özellikle ülkenin kuzeyinde ve doğusunda hayatın olumsuz eklendiği ve şimdiye kadar üç kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.





BİLANÇO GİTTİKÇE ağırlaşıyor

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin Petropolis kentinde yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Son yapılan açıklamalarda en az 117 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Kurtarma çalışmalarında zaman zaman aksamalar yaşanırken, birçok kişi yeni sel ve toprak kayması ihtimaline karşı şehri terk etmeye başladı. Kentte sadece salı günü etkili olan sağanak yağışlar, Şubat ayı ortalamasını geçerek sel felaketine ve toprak kaymalarına neden oldu. Birçok sokak çamurla kaplanırken, evler sular altında kaldı ve araçlar sel sularında sürüklendi. Kurtarma çalışmalarına katılan gönüllülerden biri enkaz altında kalan kişileri bulmanın artık "neredeyse imkansız" olduğunu söyledi.



6.2'LİK DEPREMDEN 89 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Guatemala'nın Escuintla bölgesinde, 16 Şubat'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 3'e ulaştı. Sarsıntıdan etkilenenlerin sayısı 89 bin 785'e yükselirken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Depremde şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybederken, yaralı 61 kişinin de hastanelerdeki tedavileri sürüyor





KIRMIZI ALARM VERİLDİ

İngiltere'nin özellikle doğusu ve güneydoğusunda etkili olması beklenen Eunice Fırtınası öncesinde kırmızı alarm verildi. Okulların tatil edilmesinin ardından milyonlarca kişiye 'evde kalın' çağrısında bulunuldu. Meteoroloji uzmanları saatte 90 kilometre hızla esen rüzgarlara neden olabilecek fırtına sebebiyle elektrik kesintilerine karşı da halkı uyardı. İnsanlara, bahçelerindeki eşyaları sabitlemeleri, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları ve mümkünse araçlarını ağaçlardan ve duvarlardan uzak yerlere park etmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu.