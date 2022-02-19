Anaokulunda şüpheli ölüme soruşturma

İSTANBUL Şişli'de, anaokulunda yemek yedikten sonra uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk öldü. Olay 15 Şubat'ta Halil Rıfat Paşa'daki özel bir anaokulunda yaşandı. Doktor anne Özge A. ile yazılım mühendisi baba Zafer A, kızları Bilge'yi her gün olduğu gibi anaokuluna bıraktı. Küçük Bilge, yemekten sonra uyku odasına götürüldü. Uyku saatinin geçmesiyle öğretmenlerinin uyandırmak istediği Bilge kendine gelmeyince durum sağlık ekiplerine bildirildi. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamazken, şüpheli ölüm üzerine inceleme başlatıldı.