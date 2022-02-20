Çaldıkları karavanı satarken yakalandılar

Edırne'nın Keşan ilçesinde çaldıkları çekme karavanı internet sitesi üzerinden ilan vererek satmaya çalışan Kübra B. (20) ile eşi Süleyman B. (29), alıcı gibi davranıp kendileriyle iletişime geçen jandarma tarafından yakalandı. Çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Erikli köyünde sahilde Fatih B.'ye ait çekme karavanı araçlarına bağlayan hırsız çift. karavanı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürdü.

JANDARMA İLE PAZARLIK

Durumu fark eden Fatih B., jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, karavanın bir internet sitesine verilen ilanla 90 bin lira bedelle satışa çıkarıldığını belirledi. Kendilerini acılı olarak tanıtan ve pazarlıkla fiyatı 85 bin liraya düşüren jandarma, hırsız çifti buluşma noktasında gözaltına aldı. Keşan'a getirilen zanlılar. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Çekme karavan ise sahibi Fatih B.'ye teslim edildi.