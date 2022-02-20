Feribotta 27 Türk vardı birinden hala haber yok

ATİNA-PİRE Başkonsolosluğu'nda görevli Konsolos Erdem Kutlu, Yunanistan'da yanan feribotta bulunan 23'ü TIR şoförü, 4'ü turist toplam 27 Türk vatandaşının 26'sının kurtarılarak Korfu'daki otellerde misafir edildiğini söyledi. Kurtarılan Türk vatandaşlarından birinin hastanede tedavi edildiğini aktaran Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, 1 Türk vatandaşının hala kayıp olduğunu söyledi. Kurtarılan Türk vatandaşlarının en kısa zamanda Türkiye'ye getirilmeleri için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Yolcu listesinde yapılan kontroller ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda belirlenen kayıp sayısının 12 olduğu açıklandı.