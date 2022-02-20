Günlük burç yorumları - 20 Şubat Pazar

KOÇ: YÖNETİCİ gezegeniniz Mars, kariyer evinizde tur atıyor. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, paylaşım konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Bugün oldukça sinirli ve huzursuz olacaksınız.
Burcunuzu haftanın son gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 20 Şubat Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: YÖNETİCİ gezegeniniz Mars, kariyer evinizde tur atıyor. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, paylaşım konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Bugün oldukça sinirli ve huzursuz olacaksınız.
BOĞA: YAŞADIĞINIZ huzursuzluklar, canınızı sıkıyor. Sorumluluk duygusundan bunalabilirsiniz. Kişisel duygularınızı sorguladığınız bir gün. Küçük hesaplaşmalarınızı bir an önce yapmalısınız.
İKİZLER: TAVİZ vermeyen mizacınızı aile ilişkileriniz de yansıtıyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, sevdiklerinizin ihtiyaçlarına kendi sınırlarınız içinde yardım etmenizi sağlayacak. Öfkelisiniz.
YENGEÇ: KARŞIT burcunuzda ilerleyen Plüton'dan güçlü etkileşimler alıyorsunuz. Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine gereceksiniz.
ASLAN: PAYLAŞIMLARINIZIN gündeme gelmesiyle, ilginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar önem kazanacak. Fikirlerinizi yaşama geçirmek istiyorsanız ani hareketlerden uzak kalmalısınız.
BAŞAK:UZUN süredir olmasını istediğinizi kişisel arzularınızı ön plana çıkacaktır. Çevrenizle bazı çatışmalar yaşasanız bile, isteklerinizi yaşama geçirecek gerekli iş birliğini sağlayabileceksiniz.
TERAZİ: BUGÜN aşk konusunda önemli düşünceler içindesiniz. Birlikte olduğunuz kişinin davranış biçimi, olumlu motive ediyor. Ortaklıklar konusunda, yaratıcılığınızdan faydalanabilirler.
AKREP: BAŞKALARININ fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendi tarzınıza göre yorumlayacağınız bir gün. Motivasyon gücünüz arttıran en önemli etkenin grup çalışmaları olduğunu biliyorsunuz.
YAY: GİZLİ arzularınızın sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Sınırlı koşullarınızdan oldukça sıkılıyorsunuz. Dengelerinizi korumak adına, alışık olduğunuzdan daha fazla bir gayret içinde çalışacaksınız.
OĞLAK: PLÜTON'DAN olumlu etkiler alıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle, güç birliği içinde olacaksınız. Enerjinizi ortak görüşlerinizle birleştirebileceğiniz özel dostlarınızla bir araya geleceksiniz.
KOVA: DUYGULARINIZI abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Her şeye rağmen, duygularınızla enerjinizi istediğiniz gibi kullanacak güzelliklere önem vereceksiniz.
BALIK: PAYLAŞIM duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal olgularınızı ön plana çıkarırken sosyal yaşamda da yerinizi almanıza yardım edecek. Aşk ilişkilerinizle ilgili başlangıçlar söz konusu.