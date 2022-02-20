Hanau’daki ırkçı terör saldırısında ölenler anıldı

ALMANYA'NIN Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de gerçekleştirilen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı terör saldırısının ikinci yılında şehir mezarlığında anma töreni düzenlendi. Kovid-19 önlemleri nedeniyle davetli 80 kişiyle sınırlandırılan ilk etkinlik, ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından yaşamdan koparılan 3 kişinin mezarının yer aldığı mezarlıkta düzenlendi. Anma töreninde Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky'nin açılış konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim okundu. Kurbanların mezarına çiçekler konuldu, dualar edildi.