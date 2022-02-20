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Haberler Yaşam Hanau’daki ırkçı terör saldırısında ölenler anıldı

Hanau’daki ırkçı terör saldırısında ölenler anıldı

20.2.2022

Hanau’daki ırkçı terör saldırısında ölenler anıldı

ALMANYA'NIN Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de gerçekleştirilen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı terör saldırısının ikinci yılında şehir mezarlığında anma töreni düzenlendi. Kovid-19 önlemleri nedeniyle davetli 80 kişiyle sınırlandırılan ilk etkinlik, ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından yaşamdan koparılan 3 kişinin mezarının yer aldığı mezarlıkta düzenlendi. Anma töreninde Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky'nin açılış konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim okundu. Kurbanların mezarına çiçekler konuldu, dualar edildi.